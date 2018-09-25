В 2019 году в России одежда и обувь подорожают на 5-20%

Эксперты предрекли рост цен на одежду и обувь в 2019 году. По словам представителей фешен-индустрии, ретейлеры долгое время жертвовали своей прибылью, чтобы нивелировать скачки курса рубля, теперь ресурс прочности исчерпался.

2017 год в фешен-ретейле называют «затишьем», цены на одежду и обувь практически не росли. В то же время граждане переходили в режим экономии, а в первую очередь в таком случае население начинает пересматривать статьи расходов из-за роста стоимости продуктов и сокращать траты на развлечение и обновление гардероба. Магазины одежды откладывали повышение цен, чтобы удержать покупателей, пишет РБК.

Тем временем, рубль дважды ослабел по отношению к иностранным валютам. Первый раз «деревянный» снизился в апреле на 12%, второй раз – в августе-сентябре – еще более чем на 12%. Кроме того, на стоимость одежды и обуви повлияет рост ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

«Несмотря на то что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу, «оттягивают» момент переоценки товара и стараются максимально «завуалировать» рост цен, чтобы не потерять покупателей, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году, – сообщили в Fashion Consulting Group. – И поскольку бизнес не может работать в ущерб себе, аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене».

По оценкам экспертов, даже при сохранении текущего курса рубля речь может идти о росте цен на 10-20% в премиальном сегменте и на 5-10% в бюджетном, где покупатель особенно чувствителен к цене.

Ценообразование в фешен-сегменте сильно зависит от валютного курса. В особенности, если речь идет об импортной одежде. Ретейлеры активно пытаются экономить, например, размещают заказы на пошив на российских фабриках, но сырье в любом случае приходится ввозить из-за границы.

Ретейлерам приходится жертвовать маржинальностью, чтобы удержать уровень цен, указывают специалисты. Однако запас прочности у компаний небезграничен, а держать цены дальше за счет собственных ресурсов становится нереально. Таким образом, стоимость одежды в рознице может подняться в 2019 году, прогнозируют эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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