Производители детского питания против маркировки и обещают повысить цены

Ассоциация производителей детского питания считает введение маркировки своих товаров избыточной мерой. По мнению бизнеса, дополнительный контроль только навредит отрасли и подстегнет рост цен.

В ассоциации «Антиконтрафакт» заявили, что до 15% детского питания в России изготовлено с нарушением ГОСТа, 18% не отвечает требованиям СанПиН. Бизнес в свою очередь заявил, что эти цифры завышены, и сослался на исследование Роспотребнадзора, который в начале 2017 года оценивал долю детского питания с нарушением микробиологических показателей в 3,8%, долю фальсификата – в 4,6%.

Ассоциация «Русбренд», в которую входят крупные компании, занимающие около 85% рынка детского питания, попросила Минпромторг не включать детское питание в перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке контрольно-идентификационными знаками, посчитав эту меру избыточной, пишет «Коммерсант». В настоящее время повышенные требования распространяются на сырье, организацию производства, а при регистрации продукции иногда нужно раскрывать рецептуру, добавляет собеседник издания одного из производителей.

По мнению «Русбренда», введение обязательной маркировки только скажется на стоимости конечного продукта. В ассоциации оценили рост цен в этом случае в 2-3%. Другой источник в пищевой отрасли оценил внедрение маркировки для крупного производителя примерно в 30 млн долларов и предположил, что стоимость детского питания возрастет на 4-6%.

В Центре развития перспективных технологий, который назначен оператором проекта маркировки, заявили, что готовы начать тестирование технологии вместе с бизнесом, но официальных решений от правительства и регулятора пока не поступало. В свою очередь в Минпромторге отметили, что вопрос о скором введении обязательной маркировки детского питания сегодня не стоит.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

В девятый день рождения Академического в районе заложат новую аллею и откроют памятник. / Власти Ямала обещают снизить цены на авиабилеты за счёт бюджета. / Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»