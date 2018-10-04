Цены на товары могут вырасти из-за повышения экологического сбора

Минприроды подготовило предложение по повышению ставки экологического сбора на 54 группы товаров и упаковки. Производители и импортеры назвали инициативу ведомства шоковым сценарием для бизнеса и предрекли резкий рост цен.

Идеи Минприроды по масштабному повышению ставок экосбора с 2019 года содержатся в проекте ведомственного постановления, опубликованном для общественного обсуждения, пишет «Коммерсант». Ожидаемые поступления доходов в бюджет могут составить до 20 млрд рублей к 2020 году, говорится в пояснительной записке.

В среднем ставка сбора по группам товаров и упаковки вырастет на 11,4% – с учетом индекса потребительских цен. Здесь речь идет о текстильных изделиях, верхней одежде, стекле и зеркалах. На ту же величину вырастут ставки за нефтепродукты, шины, покрышки и электронную бытовую технику. Тариф за бумажные мешки и сумки, а также картонную и бумажную упаковку предлагается повысить на 28,46%. Сбор за пластмассовую упаковку Минприроды собирается увеличить в три раза. Ставка за алюминиевые банки вырастет еще более значительно – более чем в восемь раз. Аналогичное увеличение коснется бочек, цистерн и банок из черных металлов. Больше всего вырастет тариф для производителей и импортеров свинцовых аккумуляторов – в 13,5 раза.

«Повышение ставки экосбора, безусловно, повлияет на компании, которые выплачивают сборы за ввезенные товары, что может привести к росту цен на продукцию», – отмечают представители бизнеса.

В одной из крупнейших ассоциаций производителей товаров в России «РусБренд» рассказали, что предлагали Минприроды оставить действующий размер ставок по пластмассовой упаковке или же провести увеличение в соответствии с индексом потребительских цен. Эксперты указывают, что повышать сбор нужно постепенно, «тогда и нагрузка на бизнес будет нарастать постепенно, и цена товара будет расти умеренными темпами».

Производители указывают, что предложения по повышению экосбора «совершенно экономически необоснованные и существенно превышают рыночную стоимость услуги». Кроме того, в Минприроды не учли, что после переработки остается ценное сырье, которое можно продать и таким образом компенсировать затраты на сбор и утилизацию. В итоге двойную цену заплатит население, приобретя товар в «золотой» упаковке, делают вывод эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.18

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