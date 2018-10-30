Цены на курятину в России пошли вверх

В России стало дорожать мясо птицы. Эксперты не могут объяснить этот процесс. По словам эксперта рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка Анны Кудряковой, объяснить повышение цен на птицеводческую продукцию лишь производственными издержками нельзя, так как при тех же условиях свинина на прилавках дешевеет.

«Сейчас мы вошли в очень сложный период, на рынке сложилась неустойчивая ситуация. Цены на мясо кур в опте растут, причем объяснить это только повышением издержек сложно. Издержки повышаются у всех производителей мяса, но цены, например, на свинину падают», – приводит слова Кудряковой «Российская газета».

Отмечается, что подорожание курятины происходит из-за временно возникшего дефицита. Из-за жаркого во многих российских регионах лета произошло общее снижение поголовья кур в хозяйствах и снижению веса каждой отдельно взятой птицы. Кроме того, крупнейшие предприятия по совпадению одновременно несколько сократили объемы производства. В итоге излишков птицы пропали с рынка, а спрос на курятину остался на прежнем уровне, что объясняется более высокими ценами на другие виды мяса. В такой ситуации цены на мясо птицы держатся на высоком уровне.

Если рассматривать акции, которые предлагают торговые сети, то курятину можно приобрести по цене 110-115 рублей за килограмм. Ниже этой цены мясо кур найти, пожалуй, нельзя уже нигде. На сегодняшний день предпосылок для снижения оптовых цен нет, отмечают эксперты. Но чем дольше будет длиться такая ситуация, тем ближе тот момент, когда высокие цены должны будут прийти и в розницу. Однако в случае снижения спроса на фоне высоких цен продукция начнет накапливаться у производителей, что вынудит их сдержать дальнее повышение стоимости курятины.

Напомним, что ранее Минсельхоз констатировал резкое повышение цен на сахар в России. За год они увеличились в полтора раза. На 18 октября в Южном федеральном округе, который традиционно является базисом для ее определения, была на 50% выше, чем в октябре прошлого года – 35,9 рубля за 1 кг. При этом с начала текущего года оптовая цена выросла почти на 44%.

На прошлой неделе также стало известно, что власти стараются избежать резкого скачка цен на муку и хлеб. Как писал «Новый День», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала своим территориальным управлениям усилить антимонопольный контроль за ценами на муку и хлеб после того, как крупные красноярские производители предупредили торговые сети об увеличении цен на свою продукцию в среднем на 8-12%.

Не исключено, что плавный рост стоимости может начаться 1 ноября, в том числе из-за дополнительных расходов, связанных с началом отопительного периода, на фоне роста цен на зерно и муку и ряда других факторов. Участники рынка отмечают, что одной из главных причин является повышение цен на пшеничную муку высшего сорта, которая сегодня стоит 17,3 тыс. рублей за тонну, в то время как год назад ее цена составляла 13,8 тыс. рублей. Как пояснила гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова, это происходит на фоне роста мировых цен, активного спроса у экспортеров, девальвации рубля и увеличения закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.18

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