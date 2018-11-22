В Новом году в России подорожает мобильная связь

Операторы мобильной связи ожидают повышения тарифов в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с участием представителей федеральных и региональных телекоммуникационных компаний.

В исследовании агентства TelecomDaily участвовали топ-менеджеры операторов из 15 городов России, передает РИА «Новости». Однако в компаниях «большой четверки» на вопросы отвечать отказались.

81% среди опрошенных представителей операторов связи считают, что в 2019 году стоимость мобильных услуг вырастет. Только треть полагают, что цены повысятся более, чем на 10%. Половина респондентов уверены, что рост стоимости не будет превышать этот порог.

Эксперты указывают, что рост цен обусловлен предстоящим повышением ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, а также обеспечением реализации требований «пакета Яровой».

Москва, Служба информация РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.18

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