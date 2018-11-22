Росстат подтвердил: цены на дизтопливо растут

Стоимость автомобильного топлива в России продолжает расти. Как следует из обновленных данных Росстата, подорожало дизельное топливо, средняя розничная цена которого за неделю с 12 по 18 ноября подскочила за на 1 рубль – до 46,29 рубля за литр.

Согласно данным официальной статистики, средние розничные цены на бензин практически не изменились, но подорожание все же было зафиксировано в нескольких регионах. «За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 10 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Тамбове и Самаре на 0,5% и 0,4% соответственно», – говорится в сообщении.

При этом, как отметил Росстат, снижение цен на бензин было зафиксировано в Чите на 1,4%, Томске, Улан-Удэ, Вологде и Московской области – на 0,1-0,4%

Примечаетльно, что выпуск бензина в стране за неделю вырос на 11,9% к предыдущему периоду, дизтоплива – увеличился на 1,1%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.18

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