Россельхознадзор вскрыл схему поставок украинской «санкционки» из Сербии

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок в Россию белково-жирового (сыроподобного) продукта украинского происхождения. Его поставляли из Сербии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что с января по июль 2018 года на территорию России было ввезено 3815 тонн белково-жирового продукта сербской фирмы SREMSKA MLEKARA DOO. Страной происхождения данного продукта в таможенной декларации заявлена Сербия, производитель и отправитель – SREMSKA MLEKARA DOO SREMSKA MITROVICA.

Россельхознадзор выяснил, в тот же промежуток времени в Сербию из Украины была поставлена крупная партия белково-жирового продукта, получателем которого стала SREMSKA MLEKARA DOO SREMSKA MITROVICA. Сравнительный анализ этих поставок показал, что поставленный из Сербии продукт – украинского происхождения. Россельхознадзор заявляет о серьезной обеспокоенности в отношении данного случая.

С учетом выявления нелегальной схемы поставок белково-жирового продукта, есть все основания полагать, что похожим образом на территорию России через Сербию могут ввозить и другие санкционные украинские продукты. Для пресечения ввоза в Россию запрещенной продукции, Россельхознадзор направил соответствующие запросы в ветеринарную службу Сербии, а также в ФТС России для проведения проверки по указанному факту.

В случае подтверждения нелегальной схемы поставок санкционной продукции из Сербии, Россельхознадзор примет меры.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.11.18

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