Объем поставок «санкционки» в Россию увеличился на 80%

В текущем году Федеральная таможенная служба (ФТС) России выдворила за пределы страны на 80% больше санкционных и скоропортящихся сельскохозяйственных товаров, чем годом ранее, – 56 тыс. тонн. Большая часть из них – продукты, находящиеся под эмбарго, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу таможни. Чаще всего в обход закона в Россию пытались провезти яблоки и груши, шампиньоны, болгарский перец, томаты, ягоды, свиной шпик, рыбу, сыры и куриное мясо, уточнили в ФТС.

По мнению экспертов в сфере международной торговли, рост потока «санкционки» можно объяснить привлекательностью российского рынка на фоне произошедшего кризиса в других развивающихся странах. Также фиксируется увеличение потребления россиян на фоне относительной стабилизации курса рубля.

Гендиректор агентства Fruitnews Ирина Козий считает, что более важной причиной является накопление опыта поставок в обход российских санкций. Как европейские производители, так и их российские партнеры отработали нелегальные схемы – стало понятно, как это делать и во сколько это обходится. Основной механизм – покупка поддельных сертификатов. С ними европейский запрещенный товар ввозится под видом легального. Причем платит за это российский потребитель – по словам Ирины Козий, стоимость поддельных документов в цене продукции на прилавках составляет порядка 20%.

Как писал «Новый День», недавно Россельхознадзор сообщил о выявлении нелегальной схемы поставки в Россию из Сербии сыроподобной массы украинского происхождения. Так, с января по июль 2018 года на территорию РФ ввезено 3815 т украинского сыроподобного продукта под брендом сербской компании, сообщила пресс-служба ведомства. По данным ФТС, «лидеры» в поставках санкционных продуктов на российский рынок – Польша, Украина, Литва, Дания и Норвегия. Также в ведомстве отметили, что в Россию проникают груши из Бельгии и Нидерландов.

Президент России Владимир Путин не столь давно заявил, что антироссийские санкции западных стран привели к исчезновению в Евросоюзе 400 тыс. рабочих мест. При этом товарооборот с ЕС, по его словам, сократился с $450 млрд до $236 млрд.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.12.18

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