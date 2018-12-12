В России ужесточат контроль за онлайн-платежами

Российские власти намерены ввести контроль над агрегаторами, обеспечивающими платежи в интернете. В настоящее время за деятельностью компаний, предоставляющих подобные услуги, практически нет надзора. В результате они могут нарушать закон о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма.

Авторы инициативы предлагают ввести в российское законодательство понятие платежного агрегатора – специализированной компании, которая обеспечивает проведение в интернете разнообразных платежей для онлайн-магазинов, пишет РБК. Контроль над ними хотят передать банкам и небанковским кредитным организациям (НКО).

Агрегаторов обяжут заключать договоры с интернет-магазинами и интернет-сервисами на оказание услуг от имени кредитной организации. Они будут должны проверять своих контрагентов, участвовать в урегулировании спорных операций, соблюдать требования безопасности при переводе денежных средств, ​а также открыть специальный банковский счет для работы со средствами плательщиков.

«Деятельность платежных агрегаторов в соответствии с законопроектом отнесена к деятельности банковских платежных агентов в сфере эквайринга в электронной коммерции», – пояснили в пресс-службе Центробанка.

По данным международного исследовательского центра MARC, платежные агрегаторы появились сравнительно недавно, но уже обеспечивают перевод денег на 80 тысяч сайтов. При этом объем российского рынка онлайн-ретейла растет ежегодно, так в 2017 году он преодолел уровень 1 трлн рублей, что составляет около 3% объема всей торговли в России (35 трлн руб.).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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