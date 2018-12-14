Производители шампанского просят правительство поднять цены

Производители игристых вин обратились в Министерство финансов с просьбой поднять минимальную розничную цену (МРЦ) бутылки 0,75 л до 202 рублей. Таким образом, шампанское может подорожать почти на четверть уже в 2019 году.

Инициатором повышения цен выступила Ассоциации производителей игристых вин, пишут «Известия». В последний раз правительство фиксировало минимальную стоимость шампанского в 2016 году на уровне 164 рубля. В расчетах МРЦ организация учитывала повышение НДС с 18 до 20%, наценку розницы и оптового звена, размер акциза, стоимость сырья и общие производственные затраты.

В Минфине подтвердили получение предложений Ассоциации, однако отметили, что конкретных решений по этому вопросу пока нет. Инициатива прорабатывается совместно с заинтересованными ведомствами.

Ранее Минфин уже подготовил проект приказа по повышению МРЦ на водку, коньяк и бренди. Поэтому велика вероятность, что шампанское в 2019 году все же подорожает. «Когда в 2016 году в отрасли вводили минимум в 164 рубля, все понимали, что это высокая оценка. Как раз в 2017 году она стала реальной», – пояснил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По мнению эксперта, шампанское не должно быть слишком доступным по цене. К тому же на рынке есть более дешевые варианты: например, винные газированные напитки. Изначально с помощью МРЦ разделяли легальную и фальсифицированную продукцию, но с появлением системы госучета ЕГАИС эта функция перестала выполняться за счет минимальной розничной цены.

В настоящее время шампанское в России стоит в среднем 511 рублей за бутылку. Основные продажи приходятся на игристые напитки, стоимость которых не превышает 800 рублей. При этом почти треть оборота в РФ составляют отечественные вина, тогда как напитки из Италии – 5%, Франции – 3%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.18

Торопись пока дают: крымчане резко нарастили ипотечные долги. / Дело тюменских коммунальщиков, по вине которых на женщину с ребенком упала стена дома, направят в суд. / Голосовали против: новые подробности скандальной кунцевской стройки. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»