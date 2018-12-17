Большинство россиян ждут роста цен на бензин и винят в этом нефтяников и власти

Большая часть жителей России прогнозируют, что автомобильное топливо продолжит дорожать, несмотря на договоренности правительства с нефтяными компаниями. При этом влияние роста цен на бензин на повседневную жизнь ощущают как автовладельцы, так и граждане без личного транспорта. Таковы результаты опроса Фонда общественного мнения.

Согласно данным исследований за последние десять лет в России сократилось число граждан, не владеющих автомобилем с 61% до 46%. В то же время число водителей выросло с 21% до 29%. Однако рост цен на бензин заметили все без исключения категории населения.

Среди главных причин, которые привели к подорожанию топлива, 9% назвали алчность нефтяных компаний и их стремление к наживе. 8% винят в этом плохую работу руководства страны и экономическую политику государства. 4% респондентов считают, что цены на бензин объясняются общей инфляцией, по 3% опрошенных – ростом цен на нефть, коррупцией и слабеющим по отношению к иностранным валютам рублем. Еще по 2% участников опроса заявили, что топливо дорожает из-за антироссийских санкций, сговора монополистов, продажи нефти за границу и увеличения налоговой нагрузки. Почти треть (32%) респондентов не знают причин подорожания.

Среди тех, у кого есть личный транспорт, 36% стали ездить на нем реже из-за подорожания топлива. 78% автовладельцев отмечают, что траты на бензин существенны для бюджета их семьи.

58% автовладельцев уверены, что рост цен на топливо продолжится, и только каждый пятый считает, что стоимость бензина останется на том же уровне.

При этом 87% опрошенных заявили, что если не считать расходов автомобилистов, повышение цен на бензин влияет на повседневную жизнь людей. По их мнению, дорожающее топливо подстегивает цены на товары и продукты, ухудшает материальное положение людей, автовладельцы начинают экономить на личном автомобиле, ухудшается настроение, растет внутренняя напряженность.

Исследование проводилось специалистами ФОМ путем опроса 1500 совершеннолетних граждан в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.12.18

Париж и Милан больше не нужны: в Екатеринбурге открывается первый на Урале аутлет (ФОТО). / Новые очистные сооружения и «одежда» для отвалов: «Святогор» презентовал технологии по защите природы от токсичной руды (ФОТО, ВИДЕО). / В Минобороны пообещали рассчитаться с энергетиками за 25 дней. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»