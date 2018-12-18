Перевозчики и ритейлеры предупреждают: дорожающий бензин обернется ростом цен на продукты

Нефтяники пытаются компенсировать издержки от заморозки розничных цен на топливо за счет отмены скидок для корпоративных клиентов. От таких мер растут расходы перевозчиков, что повлечет увеличение стоимости их услуг и, как следствие, подорожание товаров. Эксперты считают, что в первую очередь рост цен на топливо скажется на стоимости скоропортящихся продуктов, которые поставляют в магазины каждый день.

С предупреждением о подорожании продуктов питания выступили руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Руспродсоюза», пишет «Коммерсант». В письме, направленном в адрес премьера Дмитрия Медведева, они указывают, что затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков. Отмена скидок для корпоративных клиентов со стороны нефтяников уже стала причиной увеличения расходов транспортных компаний на бензин и дизель почти на треть. По прогнозам экспертов, в результате стоимость услуг перевозчиков может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары.

Кроме того, ситуация усугубляется отменой с 2019 года льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и увеличением налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Перевозчики уже начали предупреждать партнеров о повышении цен.

В «Руспродсоюзе» пояснили, что в себестоимости логистики топливная составляющая может достигать 4-20%. За счет роста этих издержек отпускные цены на российские продукты могут вырасти на 1-8% в зависимости от категории. В первую очередь это касается скоропортящихся товаров, которые быстрее всего реагируют на изменения рынка, так как доставляются в магазины ежедневно.

В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод отметили, что подорожание бензина и дизеля скажется как на крупных компаниях с обширной географией сбыта, так и на небольших локальных предприятиях со сложной траекторией доставки из отдаленных населенных пунктов.

Ассоциации просят Дмитрия Медведева провести встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации и условий сотрудничества. Однако представитель вице-премьера Дмитрия Козака, куда переадресовали вопросы из пресс-службы главы кабмина, заявил, что корпоративные программы нефтяных компаний как B2B сегмент не регулируются правительством.

В свою очередь в нефтяной отрасли отметили, что нефтекомпании не могут бесконечно заниматься «альтруизмом» в виде замороженных розничных цен. Отмена скидок для корпоративных клиентов обусловлена снижением доходности розничного бизнеса, таким образом нефтяники страхуют себя от возможных убытков в будущем, связанных, например, с очередным повышением акцизов с 1 января, а также с увеличением экспортного паритета за счет снижения экспортной пошлины.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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