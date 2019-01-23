В России пересмотрят нормы потребления электричества для населения

Минэкономразвития предложило ввести для населения социальные нормы потребления электричества и отменить льготные тарифы на электрические плиты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, планы ведомства обсудят сегодня, 23 января, на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

В частности, будет рассматриваться дифференциация тарифов для населения. Так, 300 киловатт-часов на лицевой счет в месяц будут оплачиваться по текущему тарифу, свыше этого показателя – по повышенному тарифу, а более 500 киловатт-часов – уже по экономически обоснованному, пишет газета.

При этом для некоторых регионов граница тарифов может быть повышена до 500 и 700 киловатт-часов в месяц, соответственно. Также льготный режим может быть предусмотрен для тех потребителей, которые не подключены к сетям теплоснабжения и используют электроэнергию для отопления. Для них границы дифференциации могут быть установлены на уровне 3300 и 3500 киловатт-часов в месяц, соответственно, а в некоторых регионах – 3500 и 3700 киловатт-часов.

Ведомство также рассматривает вариант постепенно убрать льготы для городских жителей, которые пользуются электроплитами, а также для сельского населения. Предлагается сделать это в период с 2020 по 2033 год, указывает газета. На данный момент для них установлен коэффициент в размере «0,7», который министерство предлагает постепенно отменить.

Издание пишет, что, по мнению первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера, на данный момент дифференциация тарифов может привести к значительным социально-экономическим последствиям, а также к росту финансовой нагрузки для населения. Чиновник считает, что граждане опасаются, что нововведение увеличит социальное расслоение, приведет к трудностям с отоплением в негазифицированных населенных пунктах и увеличит расходы на электроплиты. Он полагает, что «расшивать» перекрестное субсидирование необходимо через другие тарифные механизмы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.01.19

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