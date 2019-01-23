В России подорожал импортный алкоголь: НДС и слабый рубль оказали критическое влияние

Российские импортеры вина и другого алкоголя с начала нового года начали поднимать цены. В отдельных случаях стоимость спиртных напитков, произведенных за рубежом, выросла на 20%. По словам участников рынка, в этом виноваты рост ставки НДС, слабеющий рубль и введение помарочного учета.

С 14 января подняла цены компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, пишет «Коммерсант». Поставщик направил письма своим клиентам, в которых уведомил о росте стоимости алкогольных напитков. Среди причин, повлиявших на цены, компания указала повышение НДС до 20% с 1 января 2019 года и введение с первого квартала помарочного учета, который «существенно замедлит скорость операций и приведет к росту операционных издержек и необходимости дополнительного финансирования».

Кроме того, импортер напомнил о росте стоимости логистики из-за существенного повышения цен на топливо в России и в Европе. Сказался и слабеющий по отношению к иностранным валютам рубль. «Негативная динамика рубля к мировым валютам, которая, по прогнозам аналитиков, сохранится в 2019 году» влечет рост себестоимости товаров и издержек на хеджирование курсовых рисков, сообщает в письме поставщик.

Часть импортируемой продукции подорожала на 6-8%, в некоторых случаях цены выросли на 20%. «Сильнее всего мы меняли ценники на продукцию, производители которой под давлением растущего мирового спроса сами значительно поднимали цены – на 15-20%, а в отдельных случаях – до 40%»,– отмечают в Simple.

Другие импортеры более осторожны в своих оценках. По их словам, стоимость спиртных напитков выросла на 3-7%. При этом поставщики подчеркивают, что «сделали все возможное, чтобы сдержать повышение цен, но внешние обстоятельства вынуждают нас все же увеличить цены, частично снизив маржинальность нашего бизнеса».

Ритейлеры оказались не готовы к повышению стоимости импортных напитков. С некоторыми федеральными сетями новый прайс-лист уже согласовали, тогда как ряд крупных ритейлеров отказываются принимать измененные цены.

В свою очередь в Союзе виноградарей и виноделов России отметили, что стоимость отечественного алкоголя изменилась незначительно. Там не исключили, что подорожание импортной продукции положительно скажется на продажах российских вин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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