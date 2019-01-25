Цены на курятину в России выросли более чем на 20% за год

В России в январе зафиксировано повышение оптовых цен на курицу, говорится в материалах Минсельхоза. Так, на 17 января средневзвешенная цена на мясо птицы у сельхозпроизводителей составила 117,2 тыс. рублей за тонну, что на 21,8% больше, чем на ту же дату 2018 года.

Розничные цены на курицу, по данным Росстата, которые приводит министерство, к 14 января на 22,4% превысили цены января прошлого года. Стоимость килограмма курицы в рознице выросла до 152,7 рубля за килограмм (125,1 рубля – год назад).

Данные официальной статистики подтвердили аналитики и производители. По данным информационно-аналитического агентства ИМИТ на 21 января, за год цены на курятину выросли на 21,2%. По сравнению с декабрем его стоимость увеличилась на 4,8%: на 21 января отечественная тушка цельного бройлера стоила в опте в среднем 123,6 рубля за килограмм (+29,7% за год), существенно подорожали бедро – до 131,5 рубля за килограмм (+25,2%), грудка – 177,6 рубля за килограмм (+30%), окорочка – 127,9 рубля за килограмм (+28,3%) и филе грудки – 234,9 рубля за килограмм (+30,8%).

В Минсельхозе отметили, что в 2019 году ожидают «корректировки цены на мясо птицы» в связи с восстановлением ряда предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в 2018 году, передает РБК. Цены уже начали корректироваться, подчеркивает представитель Минсельхоза:. Так, по состоянию на 17 января цена на живую птицу упала с начала года на 4,2%, а на мясо птицы на 0,2%.

Москва, Иван Гридин

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