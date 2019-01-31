Лицензии лишился камчатский банк из ТОП-300

Центробанк отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка». Кредитная организация практически утратила собственный капитал, а руководство банка выводило ликвидные активы в ущерб интересам вкладчиков.

«ПАО «Камчаткомагропромбанк» осуществляло кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Более 70% кредитного портфеля банка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Регулятор четыре раза вводил надзорные ограничения в отношении «Камчаткомагропромбанка» в течение года. Однако руководство кредитной организации не предприняло мер для нормализации деятельности. «Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», – отмечают в ЦБ.

«Камчаткомагропромбанк» является участником системы страхования вкладов. Это значит, что клиенты банка имеют право на страховое возмещение в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей. О том, какая кредитная организация будет выбрана в качестве банка-агента, а также когда граждане смогут получить страховку по вкладам, Агентство по страхованию вкладов сообщит дополнительно.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января 2019 года «Камчаткомагропромбанк» занимал 297 место в банковской системе РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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