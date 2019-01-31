ЦБ отозвал лицензию у нижегородского Радиотехбанка

ЦБ РФ прекратил работу Нижегородского коммерческого банка «Радиотехбанк». Кредитная организация не раз нарушала законодательство, а также была вовлечена в сомнительные транзитные операции. По этой причине регулятор решил отозвать лицензию на осуществление банковской деятельности. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января 2019 года Радиотехбанк занимал 276 место в банковской системе России.

Аудиторы Центробанка обнаружили «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, работа службы внутреннего контроля банка признана неэффективной. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

За последний год регулятор семь раз применял в отношении Радиотехбанка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Радиотехбанк – участник системы страхования вкладов. Это значит, что клиенты банка имеют право на страховое возмещение в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей. На сайте Агентства по страхованию вкладов сообщается, что выплаты клиентам начнутся не позднее 14 февраля 2019 года. Банки-агенты будут отобраны до 7 февраля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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