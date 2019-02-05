ФАС: подорожание бензина спровоцировали два сговорившихся трейдера

Федеральная антимонопольная служба нашла причину резкого скачка цен на автомобильное топливо весной 2018 года. По мнению ФАС, не менее двух участников торгов нефтепродуктами вступили в сговор, спровоцировав подорожание.

«Мы очень внимательно исследовали, что происходило в то время на торгах нефтепродуктами. В ближайшее время будет возбуждено дело по сговору участвующих в торгах трейдеров. Это будет интересное дело, очень своеобразная схема там», – рассказал РБК замглавы ФАС Андрей Цариковский.

Он не уточнил, о каких компаниях идет речь. Известно, что в сговоре участвовали крупные трейдеры, которые могли оказывать влияние на биржевые цены, из-за чего впоследствии менялась и товарная цена.

Антимонопольщики пока не выяснили, по какой причине подорожало авиатопливо. Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев уточнил, что, вероятно, данные появятся в течение пары месяцев.

Как сообщал РИА «Новый День», цены на нефтепродукты в России резко выросли весной и в начале лета 2018 года, когда стоимость топлива стала дороже 40 рублей за литр, а позже – выше 43 рублей, при этом накануне повышения производители повысили отпускные цены на 10 и более процентов. Аналогичная ситуация наблюдалась осенью прошлого года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.19

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