Россияне рассказали, сколько ежемесячно тратят на бензин

Эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали затраты россиян на бензин. Выяснилось, что 62,6% граждан ежемесячно тратят более 3 тысяч рублей на заправку своих автомобилей, следует из данных онлайн-опроса, опубликованных на сайте «Автостата».

Согласно результатам исследования, 42% опрошенных ежемесячно тратят на топливо больше 4 тысяч рублей. Каждый пятый (20,6%) тратит на заправку своей машины от 3 до 4 тысяч рублей. 17,2% укладываются в сумму от 2 до 3 тысяч рублей. Около 15% респондентов заявили, что выделяют на приобретение бензина из своего бюджета до 2 тысяч рублей. 4,6% участников опроса тратят на заправку до 1 тысячи рублей.

Как отметил ведущий аналитик агентства «Автостата» Михаил Кулиш, в ежедневном режиме пользуются автомобилем почти две трети опрошеных, а оставшаяся часть ездит редко. Аналитик полагает, что в ближайшем будущем доля автомобилистов, тратящих на заправку свыше 3 тысяч рублей в месяц, будет расти из-за увеличения цен на топливо.

Ранее Росстат сообщил, что за неделю с 19 по 25 февраля цены на бензин и дизельное топливо в России снизились на 0,1%. По данным ведомства, на АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,90 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 – от 44,89 до 48,99 рубля. В Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,20 до 43,12 рубля, марки АИ-95 – от 43,30 до 46,60 рубля за литр.

В январе цены на топливо рухнули на 19,1% по сравнению с предыдущим месяцем, уверяют в Росстате. Цена на дизтопливо, заявили в ведомстве, снизилась на 9,2%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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