Эксперты: Рост расходов россиян в феврале говорит о банальном росте цен

Исследовательский холдинг «Ромир» представил данные о расходах жителей России в феврале 2019 года. Граждане стали больше тратить, однако, по мнению социологов, это обусловлено не столько февральскими праздниками, сколько банальным ростом цен.

Традиционно повседневные расходы населения в феврале снижаются, но в этом году они показали рост, причем он пятикратно превосходит инфляцию, рассчитанную Росстатом, – 1,9% против 0,4%. «За год же расходы наших соотечественников прибавили 7,2%, что также опережает размер накопленной за год инфляции в 5,2%», – говорится в исследовании.

Таким образом, номинальные расходы россиян вышли на самый высокий уровень для февраля за все последние годы наблюдений.

По мнению социологов, траты граждан выросли не только из-за подготовки к праздникам – Дню святого Валентина и Дню защитника отечества. «Рост среднего чека и увеличение доли затрат на продукты до 54% (после 53% в предыдущие два месяца и 50% три месяца назад) свидетельствуют о банальном росте цен, с которым не справляются уже никакие стратегии экономии», – пишут авторы исследования.

Больше всех увеличили свои траты граждане с низкими и высокими доходами: их расходы повысились соответственно на 3,4% и 3,5%. Потребители со средним доходов увеличили траты на 0,6% по сравнению с январем. В целом по году «низкодоходники» увеличили свои расходы на 6,3%, «среднедоходники» – на 6,1%, а «высокодоходники» – на 7,2%.

В исследовании использовались данные, полученные от 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.03.19

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