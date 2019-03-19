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Вторник, 19 марта 2019, 15:51 мск

Новости Экономика

Скачки цен на бензин хотят сгладить продажами алкоголя на АЗС

Разрешение на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках может сгладить скачки стоимости бензина. Об этом заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

По словам топ-менеджера, предприимчивые граждане продают некачественный алкоголь неподалеку от заправок. «Лучше это систематизировать. Это в том числе повысит маржинальность розничного рынка, чтобы покрыть и устранить пики скачков цены, которые происходят»,– цитирует Алекперова ТАСС.

Глава ЛУКОЙЛа считает, что в 2019 году стоимость топлива будет расти в пределах инфляции. Переговоры представителей нефтяных компаний с правительством Алекперов назвал продуктивными.

«Нас слышат, поэтому я не думаю, что цена будет резко расти. Учет поквартальной инфляции будет заложен в стоимость литра бензина, но не более того. То есть стабильность цен на 2019 год будет обеспечена»,– заключил глава корпорации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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