«Морской старт» отказался от поставок украинских «Зенитов»

Владелец плавучего космодрома «Морской старт» – российская частная космическая компания S7 Space (входит в группу S7) – планирует приостановить выполнение контракта на производство 12 ракет-носителей «Зенит», подписанного с украинским Южным машиностроительным заводом («Южмаш»). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли. Эти данные подтвердил собеседник в S7 Space.

«Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение «Южмаш» о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта», – заявил один из собеседников агентства. Второй источник в свою очередь уточнил, что производство будет «заморожено» на текущем уровне изготовления ракет уже в апреле.

Отметим, что контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии «Зенит» «Южмаш» и S7 Sea Launch Limited заключили весной 2017 года. Ракеты, по соглашению, планировалось использовать для программ «Морской старт» и «Наземный старт» для «исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов» (запуски в рамках этих проектов проходят с Байконура).

Первый старт в рамках возобновления пусковой программы с «Морского старта» должен был состояться в декабре 2019 года. По данным СМИ, за производство ракет S7 Space заплатила «Южмашу» часть суммы, а именно порядка $30 млн.

Ранее гендиректор S7 Space Сергей Сопов утверждал, что компания не может договориться с российской промышленностью по цене на ракету-носитель «Союз-5», напоминает РБК. К тому же такая ракета, по его словам, в том виде, в каком ее представляют сегодня, компании не нужна. По сути, это потолстевшая и потяжелевшая ракета «Зенит», отмечал он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.03.19

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