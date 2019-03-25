В России вырастет минимальная цена на шампанское

Министерство финансов России предложило поднять минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское сразу на четверть. Об этом говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу сообщается, что рост стоимости обусловлен увеличением ставок акциза, НДС, тарифов на электроэнергию, введением помарочного учета, а также ростом цен на виноград.

Минфин предлагает установить МРЦ за бутылку шампанского объемом 0,75 литра в 207 рублей, что на 26% выше, чем ранее. Минимальная отпускная цена завода-производителя составит 143 рубля, минимальная оптовая цена – 172 рубля.

«Проект приказа устанавливает минимальные цены на игристые вина (шампанское) в соответствии с текущей ситуацией на отечественном рынке. Повышение минимальных цен на игристые вина (шампанское) позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию и увеличить поступления в бюджетную систему Российской Федерации», – поясняют в Минфине.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.03.19

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