В России подскочили оптовые цены на муку

За год стоимость муки в опте выросла более чем в полтора раза. В Минсельхозе уверяют, что это не скажется на ценах хлеба и выпечки. По словам аналитиков, на стоимости муки сказался скачок цен на бензин, выросшая ставка НДС, а также подорожание зерна.

15 марта 2019 года 1 т пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 тысячи рублей против 13,3 тысячи рублей годом ранее, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании «ПроЗерно». Таким образом, оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%.

Причины подорожания муки производители видят в росте цен на автомобильное топливо, повышении ставки НДС с 18% до 20%, также сказалась и инфляция. Две трети стоимости муки в опте составляет закупка зерна, поэтому цены напрямую зависят от стоимости продовольственного зерна.

По словам экспертов, основные потребители производимой в России муки – предприятия, которые изготавливают хлебобулочные и кондитерские изделия. С учетом переизбытка мощностей и падения цен на муку в 2016-2018 годах многие не самые эффективные производства в прошлом году столкнулись с убытками.

В свою очередь в Минсельхозе указывают, что в себестоимости хлеба мука составляет 20%, поэтому рост цен на муку не оказывает существенного влияния на цены на хлеб.

По данным Росстата, в рознице мука также подорожала, но не столь значительно. Так в феврале 2019 года 1 кг пшеничной муки стоил в магазинах в среднем 35,1 рубля, что на 10,2% больше, чем годом ранее.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.03.19

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