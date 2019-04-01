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Понедельник, 1 апреля 2019, 13:07 мск

Новости Экономика

Российские резервы предложили потратить на льготы для нефтяников

Правительство РФ рассматривает возможность выделить 190 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на компенсацию средств, потраченных на льготы для нефтяных компаний. Минфин идею не поддержал.

Компенсация выпадающих доходов за счет резервов – это первый вариант среди возможных, пишут «Ведомости». Кроме того, есть предложение повысить акциз на мазут и средние дистилляты (полуфабрикаты), а также увеличить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников.

В Минфине идею изъятия средств из ФНБ не поддержали. Один из собеседников издания отметил, что правила использования средств фонда определены законом, а они не предполагают использование денег для компенсации выпадающих доходов. В министерстве настаивают на том, что это правило не должно быть нарушено.

Ранее правительство заключило с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на автомобильное топливо. Срок договоренности, по которому нефтяники обязывались не поднимать цены на бензин выше уровня официальной инфляции, истекает 1 апреля 2019 года. Кабмину еще предстоит решить, каким образом компенсировать убытки нефтяных корпораций, которые поставляли топливо на внутренний рынок, а не экспортировали его, что было в тот момент значительно выгоднее.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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