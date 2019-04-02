Россияне стали тратить больше денег на АЗС

Траты жителей России на автозаправках за год выросли на 11%. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты сравнили средний чек на АЗС в марте 2019 года с теми же показателями прошлого года. Выяснилось, что размер потраченной за один раз суммы вырос на 715-720 рублей, пишет «Прайм».

«Средний чек затрат на автозаправке (они могут включать не только оплату бензина, но и, например, траты на кофе или омывающую жидкость) составил 715-720 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году. В то же время, число покупок за год уменьшилось на 3%», – говорится в исследовании.

Отмечается, что российские водители стали чаще покупать на заправках горячие напитки. Объем выручки владельцев АЗС от продажи кофе и чая вырос за год на 17%.

По словам экспертов, поставщики топлива теперь эффективнее работают с наполнением потребительской корзины сопутствующим товаром. В результате растет и средний чек покупки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.04.19

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