В России подорожают импортные табачные изделия

Госдума приняла закон, повышающий акцизы на ввезенные в Россию табачные изделия. Сезонный коэффициент будет действовать с 1 сентября по 31 декабря. По мнению депутатов, это поможет увеличить доходы бюджета и поддержит отечественных производителей.

Под действие повышенного акциза попадает продукция производителей сигарет, папирос, сигарилл, биди и кретека, говорится в пояснительной записки к законопроекту.

Ряд производителей сигарет и табака имеет производственные площадки в других странах, что позволяет им ввозить необходимый объем продукции без дополнительной фискальной нагрузки с 1 сентября по 31 декабря. Таким образом они создают товарных запас на следующий год по действующим ставкам акциза. В то же время отечественные производители вынуждены формировать товарный запас с учетом повышающего коэффициента по исчислению акциза.

«При сохранении сложившейся динамики роста импорта в 2017 году потери консолидированного бюджета РФ от деятельности импортеров по созданию завышенных товарных запасов табачной продукции могут составить до 5-7 млрд рублей», – указали авторы документа.

Инициативу депутаты поддержали единогласно. «За» выступили 405 парламентариев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.04.19

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