В России подорожает подписка на журналы и газеты

«Почта России» собирается повысить тарифы на доставку прессы в 2020 году. По прогнозам, стоимость подписки может вырасти на 20%. Издатели предлагают вернуть «Почте России» субсидию из госбюджета, иначе, по их словам, «подписка фактически обречена».

До 2014 года ФГУП получало субсидию в размере до 3,5 млрд рублей ежегодно. В 2015 году льготу отменили, с тех пор тарифы на доставку для издателей увеличились почти в три раза, а падение подписных тиражей составило 35,8%, пишет «Коммерсант». В текущем году тарифы выросли на 7%, в 2018-м – не повышались.

«Для «Почты России» доставка – большая тягость с учетом огромных расстояний. Подписные тиражи будут продолжать снижение, а если субсидию не вернут – подписка фактически обречена. Это серьезный удар для издательств, для которых подписка составляет в среднем треть доходов, а в целом для страны – угроза для информационной безопасности», – рассказал председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин.

Если в 2020 году «Почта России» повысит тарифы на 10%, то с учетом продолжающегося роста цен на бумагу подписка для читателей подорожает на 20%. Издатели опасаются, что повышение стоимости спровоцирует массовый отказ граждан от печатной прессы, распространяемой по подписке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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