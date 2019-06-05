Отмена роуминга в России подстегнула цены на мобильную связь

Стоимость мобильной связи выросла по всей России впервые с 2017 года. По мнению экспертов, операторам необходимо компенсировать выпадающие доходы в связи с отменой роуминга и увеличением ставки налога на добавленную стоимость.

Согласно отчету Content Review, на который ссылается «Коммерсант», минимальный пакетный тариф с декабря 2018 года в среднем подорожал на 7 рублей, до 262 рублей в месяц. Последний раз рост цен фиксировался по итогам измерений октября 2016 года – августа 2017 года.

Самая доступная связь, по подсчетам аналитиков, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Сахалинской и Магаданской областях, а также в Москве. Наименее доступна связь в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Постановление правительства об отмене роуминга вступило в силу с 1 июня. Однако операторы начали заранее готовиться к изменениям. Свою роль сыграло и повышение ставки НДС с 18% до 20%. Повышение цен компании маскируют скидками, которые распространяются в первую очередь на новых клиентов, например при оформлении новой сим-карты в салоне.

По данным Росстата, подорожание услуг связи было еще более значительным – с 270,2 до 341,1 рубля с декабря по апрель за стандартный пакет услуг.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.19

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