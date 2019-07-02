Из-за ошибок чиновников в России подорожает мясо

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти из-за увеличения суммы налога на корм для животных. Минфин предлагает взыскать с импортеров добавок для комбикорма до 7 млрд рублей. В Минсельхозе предупреждают о подорожании конечного продукта и угрозе ухода с рынка части производителей.

Проблема возникла из-за неоднозначного толкования постановления правительства от 2004 года, пишут «Известия». Добавки к комбикорму относились к продуктам для кормления животных и были включены в перечень товаров, облагаемых льготной ставкой налога на добавленную стоимость в размере 10%. Однако кабмин выделил кормовые добавки в отдельную категорию в 2018 году, поправки вступили в силу с 1 апреля 2019 года.

Минфин требует доплатить налог за последние три года (срок исковой давности). До 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость составляла 18%, с 1 января – 20%. Таким образом, импортеры, перечислившие льготные 10%, должны добавить еще 8-10%.

По оценке Минсельхоза, сумма доначислений составит 4-7 млрд рублей. В министерстве не согласны с позицией Минфина по этому вопросу. «Применение повышенной ставки на компоненты готового корма негативно повлияет на экономическую эффективность и приведет к удорожанию конечного продукта», – говорится в протоколе по итогам совещания, где поднималась эта тема.

Как сообщили в Национальной кормовой ассоциации, в себестоимости мяса цена корма занимает не менее 60%. Поэтому птицеводческая и мясная продукция может подорожать минимум на 10%.

За последние годы комбикорма и так подорожали минимум на 15%. Доначисление налога может обрушить рынок – часть компаний, производящих корма для животных, прекратит свое существование, предупреждают в Минсельхозе, а остальные повысят цены на 5-7%.

В Национальной мясной ассоциации не взялись оценить, как сильно может подорожать мясо, но задались вопросом, почему из-за ошибок чиновников должен страдать добросовестный бизнес.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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