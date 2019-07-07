В 2018 году некоторые продукты подорожали в 17 раз

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года. В целом инфляция, по данным ведомства, составила 4,3%. При этом темпы роста на многие товары значительно превзошли этот показатель.

Согласно информации Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям, больше всех в стоимости прибавили пшено и капута – 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции. Сахар подорожал на 28,3%, яйца – на 25,9%, передает РБК.

Столь существенный рост цен эксперты объясняют особенностями рынка. Так пшено не пользуется популярностью у россиян, поэтому производители постепенно сокращают посевы. Подорожание яиц обусловлено неблагополучной ситуацией с птичьим гриппом, который в прошлом году бушевал в 15 регионах страны. «Рынок яиц, безусловно, внутренний: практически нет ни импорта, ни экспорта. Любое локальное перепроизводство и недопроизводство может привезти к резкому скачку цены», – поясняют аналитики.

Цены на автомобильное топливо выросли на 30,8%. Сильный скачок наблюдался с мая прошлого года, когда нефтяные цены перешли к активному росту. Правительству пришлось регулировать ситуацию в «ручном режиме» с помощью договоренности с нефтекомпаниями.

Среди лекарств подорожал валидол – на 23,6%. Эксперты также объясняют рост стоимости падением спроса. Люди отказываются от этого препарата, предпочитая современные аналоги.

Были в 2018 году товары, которые потеряли в цене. Лидером является гречневая крупа: она подешевела на 15,8% в годовом выражении. Дело в том, что рынок гречки фактически ограничен Россией, поэтому как только у производителей возникают товарные запасы, которые они стремятся распродать побыстрее, греча дешевеет.

Кроме того, снизились цены на огурцы и помидоры – на 8,2%. По мнению аналитиков, это связано с насыщением рынка отечественной продукцией. В России запускается много тепличных проектов по выращиванию томатов и огурцов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.19

Будем воевать! Коломойский обвинил МВФ в большевистском грабеже собственности. / Вера не горит. Глава Зауралья сделал заявление о дальнейшей судьбе сгоревшей церкви в Чимеево. / Увезли в лес и угрожали оружием: в Подмосковье женщина заплатила наемниками за похищение знакомой. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»