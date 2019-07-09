Цены на вина в России вырастут на обновленной ставке акциза

Российское правительство разработало законопроект, предполагающий повышение ставок акцизных сборов на тихие вина, начиная с 2020 года. Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс, и в случае их одобрения в России вырастут акцизы на тихие вина – на 72,2% (с 18 до 31 рубля за литр), а на игристые – на 11,1% (с 36 до 40 рублей).

Информацию о том, что правительство действительно одобрило новые поправки и в скором времени внесет их в Госдуму, в интервью газете «Ведомости» подтвердил пресс-секретарь председателя кабинета министров Олег Осипов.

По данным издания, законопроект также предусматривает, что к подакцизной продукции будет отнесен и виноград, используемый для производства вина. Благодаря этому производители смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом. Кроме того, предлагаемые поправки почти уравняют ставки акциза на вино и на винные напитки без добавления спирта.

По оценкам экспертов, принятие нового законопроекта приведет к повышению стоимости продукции для конечного потребителя, а стоимость винных напитков почти сравняется с уровнем цен на натуральные вина.

В конце июня Минсельхоз поддержал предложение правительства РФ о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на винные напитки. В ведомстве заявили, что готовы детально проработать данный вопрос с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли.

Минсельхоз, ссылаясь на оценки отраслевых экспертов, отмечает, что введение МРЦ на эту продукцию «позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию, а также оказать дополнительную поддержку отечественным виноделам и виноградарям, производящим качественную продукцию из местного сырья».

В настоящее время минимальные цены в РФ устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. Вопрос о введении минимальных цен на вино обсуждается уже много лет. Как писал «Новый День», в качестве еще одной меры поддержки отечественных виноделов в правительстве рассматривают предложение обязать рестораторов выделять отечественные вина в меню и размещать их в приоритетной позиции. Целесообразность введения соответствующего требования к меню кафе и ресторанов велел проработать вице-премьер Алексей Гордеев.

В конце мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил государственным и муниципальным учреждениям в России закупать импортные вина. Данная мера введена «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия», пояснили в кабмине.

В июне 2018 года бизнес-омбудсмен, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших в России производителей вин «Абрау-Дюрсо», призвал президента РФ Владимира Путина ввести дополнительный сбор на импортные вина.

Данная мера, заявлял Титов, направлена на развитие российского виноделия. По его оценке, благодаря новому сбору можно ежегодно выручать до 30 млрд рублей и направлять на поддержку российских виноделов. Однако в Минфине РФ отказались поддержать идею Титова, усмотрев в ней нарушение правил ВТО.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.19

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