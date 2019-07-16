Цены на сахар в России установили 5-летний рекорд

В июне 2019 года оптовые цены на сахар в Росии упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар). В ноябре, когда сахар в опте впервые в прошлом году стал дешеветь, 1 кг стоил в среднем 37 рублей, в июне – уже 26,9 рубля.

По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, снижение цен нетипично для июня, когда спрос на оставшийся сахар традиционно высок. Кроме того, производителям необходимо компенсировать затраты на хранение. В результате и оптовые цены идут вверх. В предыдущие годы сахар в начале лета стоил существенно дороже: максимум был зафиксирован в июне 2016-го (45,1 рубля за килограмм), а минимум датируется июнем 2018-го – 32,8 рубля за килограмм.

Данные Минсельхоза подтверждают, что белый свекловичный сахар подешевел: по состоянию на 11 июля 2019 года 1 кг стоил 27,98 руб., что на 6,8% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Закупочные цены действительно снизились в среднем на 10% относительно прошлого года, отметил директор крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети – «Командор» – Андрей Тетерин. По его словам, так сильно цена сахара не снижалась летом ни разу за последние пять лет, передает РБК.

Основная причина снижения оптовых цен – доминирующее над спросом предложение, объясняют в Союзроссахаре. На конец июня в России были рекордные запасы сахара – 2,7 млн тонн, что на 200 тыс. тонн выше уровня запасов прошлого года и на 700 тыс. тонн выше «базового» 2016 года, когда соотношение сахара на рынке и запасов было оптимальным.

Виновниками снижения цен на сахар стали хороший предыдущий урожай сахарной свеклы, переходящие остатки сахара и хорошие ожидания по новому урожаю. В результате цены на сахар и сахарную свеклу еще снизятся, а вместе с ними упадут доходность сельхозпроизводителей и их интерес к возделыванию сахарной свеклы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.07.19

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