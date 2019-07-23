Производители уменьшают упаковки продуктов, оставляя цену прежней

За последние шесть лет производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок. В некоторых случаях продукты потеряли в весе до 20%. При этом стоимость осталась прежней.

По данным аналитиков GfK Rus, которые приводит газета «Ведомости», с 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7-20% в зависимости от категории. Речь идет об отличии от стандартного литра или килограмма.

В то же время уменьшенная упаковка незначительно отличается по цене, а порой и вовсе стоимость продукта остается прежней. По словам производителей, таким образом они избегают резкого повышения цен. Разница в 30-50 мл для потребителя несущественна, а к повышению цены потребитель крайне чувствителен, из-за чего продажи могут снижаться.

Именно снижение реальных доходов россиян, которое Росстат фиксирует с 2014 года, побудило производителей находить новые форматы фасовки и отказываться от классических размеров. Кроме того, себестоимость продуктов постоянно растет из-за удорожания электричества, логистики, акцизов на топливо и прочего.

Что касается отношения россиян, то уменьшение упаковок вызывает у них недовольство, говорится в исследовании «Nielsen Россия». По этой причине граждане отдают предпочтение стандартной килограммовой или литровой упаковке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.07.19

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