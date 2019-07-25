В России подорожали канцелярские принадлежности для школьников

Аналитики зафиксировали повышение цен на базовые канцелярские принадлежности для школьников. В целом стоимость набора ручек и тетрадок, необходимых для обучения, выросла за год на 5%.

Как сообщают специалисты производителя онлайн-касс «Эвотор», с прошлого года канцелярский набор для российского школьника подорожал с 2,47 тысячи рублей до 2,6 тысячи рублей.

Самый дорогой канцелярский комплект продается в Москве и стоит 3,2 тысячи рублей (рост 5% к 2018 году). В Санкт-Петербурге ручки и тетрадки подорожали на 7%, набор школьника в северной столице обойдется в 2,9 тысячи рублей.

Аналитики получили данные со 150 тысяч смарт-терминалов «Эвотора», расположенных в магазинах традиционной торговли в России. В базовый канцелярский набор школьника вошли карандаши (8 штук), письменные ручки (2 штуки), ластик, линейка, точилка, альбом для рисования, кисти, тетрадки (12 штук) и обложки для них, дневник, пенал, рюкзак.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.07.19

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