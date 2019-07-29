Потеряли 3,8 млрд рублей: ЦБ отобрал лицензию у банка из второй сотни

ЦБ РФ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация». Кредитная организация указала в отчете деньги, хранившиеся на счетах в иностранном банке. Аудиторы этих денег не обнаружили.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, банк «Ассоциация» полностью утратил собственные средства. В отчете указывалось, что в иностранном банке хранится 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает величину собственных средств банка «Ассоциация». Однако проверка выяснила, что этих средств на счетах нет.

«Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации», – уточнили в Банке России. Согласно представленной банком «Ассоциация» отчетности его капитал полностью утрачен.

Кроме того, кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Банк «Ассоциация» является участником системы страхования вкладов. На сайте АСВ сообщается, что выплаты клиентам банка начнутся не позднее 12 августа 2019 года. Вкладчики имеют право на страховое возмещение в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей.

По данным ЦБ РФ, КБ «Ассоциация» по величине активов занимал 170 место в банковской системе России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.07.19

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