Китай будет закупать российскую сою взамен американской

Власти Китая разрешили поставки сои из всех российских регионов, сообщили в Главном таможенном управлении страны. Теперь наряду с поставками в Китай кукурузы, риса и рапса, выращенных на территории России, в страну будет налажены поставки сои со всей территории государства.

Уточняется, что под «российской соей» подразумевается вся соя, которая была выращена на территории России, отмечает РИА «Новости». Примечательно, что бобовые можно доставлять в Китай всеми видами транспорта. Таким образом власти Поднебесной закрыли вопрос возможного дефицита сои, который мог возникнуть в стране после запрета поставок данного продукта из США.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 29.07.19

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