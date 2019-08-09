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Пятница, 9 августа 2019, 11:09 мск

Новости Экономика

Французы требуют от России долги царских времен

Французы обратились к своему правительству, чтобы окончательно разрешить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен. Несмотря на заключенное между странами соглашение, держатели ценных бумаг просят вернуть им деньги.

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер в своем запросе предлагает правительству обратить внимание на права держателей облигаций, выданных России во второй половине XIX – начале XX века, передает RT. «Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей (облигаций) продолжают требовать возврата вложенных денег», – отмечает Веркамер.

В 1997 году Москва и Париж заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи. РФ согласилась выплатить 400 млн долларов. «Конечно, им вернули деньги, однако в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций», – указывается в запросе депутата.

Потомки инвесторов хотят понять, что готовы предпринять французские власти, чтобы окончательно разрешить эту тяжбу.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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