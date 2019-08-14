Россияне стали реже покупать мясо из-за роста цен

В российских магазинах снизились продажи мяса и изделий из него. По словам экспертов, все дело в том, что мясная продукция подорожала. Наибольший рост стоимости показала курица. Об этом свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK.

За год жители России купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с тем же периодом год назад, передает РБК. При этом в денежном выражении продажи остались практически на том же уровне. Это произошло из-за роста стоимости мяса.

Наибольшее падение показали продажи говядины – на 7% за год. Впрочем, говядину россияне покупают реже всего. Самая большая доля продаж приходится на курицу – 38%, в этой категории падение составило 5,2%. Доля свинины – 21%, продажи упали на 3%.

По словам игроков розничного пищевого рынка, значительно снизился спрос на мясо в маринаде. Однако ритейлеры считают, что в этом виновата холодная погода. Люди стали реже выбираться на природу, пожарить шашлыки.

Аналитики считают, что падение продаж обусловлено ростом цен. За год все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%. Стоимость мяса птицы выросла на 12%. Выросла в цене и колбаса – на 5%. В то же время свежая свинина подешевела на 3%, тогда как полуфабрикаты из нее, наоборот, подорожали на 35,8%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.08.19

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