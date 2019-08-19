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Понедельник, 19 августа 2019, 17:24 мск

Новости Экономика

Центробанк РФ перенес запуск Системы быстрых платежей

Система быстрых платежей заработает на месяц позже запланированного срока. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

Ранее планировалось, что первый этап ввода системы произойдет с 1 сентября 2019 года. Однако Министерство юстиции внесло изменения в правила платежной системы Банка России. Системно значимые банки должны будут предоставлять своим клиентам возможность переводов через Систему быстрых платежей с 1 октября, для универсальных банков назначен срок 1 октября 2020 года.

Пилотный режим системы тестировался с 28 января 2019 года, с 28 февраля сервис заработал в промышленном масштабе. Система позволяет переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона.

В ЦБ также отметили, что осенью в системе появится возможность оплаты товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кода. Кроме того, разрабатывается услуга внутридневного кредита для работы в системе в выходные и праздничные дни.

Введение Системы быстрых платежей вызывало критику со стороны крупных российских банков. В частности, кредитные организации требовали увеличить минимальную комиссию до 1%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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