Импортозамещение в действии: в России дешевеет свинина

Оптовые цены на свинину на внутреннем рынке России перешли в фазу стабильного снижения. По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, передает РИА «Новости».

«Я ожидаю, что в ближайшие три-четыре года прирост объема производства продолжится – на 4-5% в год. Это резко усиливает внутреннюю конкуренцию, создавая предпосылки для снижения оптовых цен. Среднесложившиеся годовые оптовые цены в этом году будут ниже прошлогодних минимумов – сейчас на 5%, а к концу года, возможно, на 10%», – сказал Ковалев.

Он также отметил, что пик цен пройден: оптовые цены начали снижаться, но на рознице такая ситуация отражается с лагом в три-четыре месяца. «Между тем, снижение оптовых цен прекращает давление на розничные цены, поэтому продавцы сейчас делают все больше акций и скидок по такой продукции», – добавил он.

По данным НСС, за первое полугодие объем производства свинины в РФ в живом весе вырос на 4,1%, до 2,33 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем промышленного производства в 2018 году (без учета личных хозяйств) составил 3,19 млн тонн, год назад – 2,96 млн тонн.

Ковалев напомнил, что объем экспорта российской свинины растет на протяжении нескольких лет: если в 2013 году он составлял около 9 тыс. тонн, то в 2018 году – превысил 84 тыс. тонн. Объем импорта, напротив, снизился – с 1,2 млн тонн в 2013 году до всего 86 тыс. тонн в 2018 году – при объеме тарифных квот в рамках доктрины продовольственной безопасности 430 тыс. тонн. «Это и есть реальное импортозамещение, самое главное в том, что мы вышли на нулевой баланс по экспорту и импорту», – указал глава НСС.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.19

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