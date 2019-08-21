Жителей России готовят к резкому росту цен на автомобили

Крупные автопроизводители готовятся поднять цены на автомобили в России. Причиной стало истечение соглашений о промсборке, из-за чего автоконцерны остались без бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты. Ранее цены уже повысил «АвтоВАЗ» – в среднем они выросли с 1 августа на 0,9% для всего модельного ряда Lada, на очереди – Hyundai и Nissan, пишет газета «Коммерсант».

При этом повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать производители компонентов из-за истечения срок действия соглашения о промсборке.

По сведениям издания, недавно соглашение о промсборке истекло у альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ, Объединенной автомобильной группы и КАМАЗ-Daimler, в прошлом году – у Hyundai, но пока действует у PSA, Toyota, Volkswagen.

Режим промсборки позволял ввозить компоненты на льготных условиях, но в рамках обязательств России перед Всемирной торговой организацией (ВТО) ставки были повышены. В конце октября 2018 года российские власти ввели субсидии, чтобы сохранить условия работы автопроизводителей. Однако бюджетные компенсации предоставлялись только концернам с действующими соглашениями о промсборке.

Напомним, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в июле текущего года составили 139,968 тыс. единиц, что на 2,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. За первые 7 месяца 2019 года в России было реализовано 968,718 тыс. легковых автомобилей и LCV, что меньше на 2,4% в годовом выражении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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