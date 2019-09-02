Авиакомпании предрекли рост цен на перелеты

Авиаперевозчики предсказали рост стоимости своих услуг – билеты на самолеты подорожают на 9-10%. Основной повышающий фактор – стоимость авитоплива. При этом механизм, предложенный правительством для сдерживания цен, эксперты считают малоэффективным.

По итогам 2019 года, по прогнозам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), цены на авиаперелеты подскочат на 9-10%, пишут «Известия». В прошлом году убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей. При этом в I квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что почти на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Резкий рост стоимости авиакеросина и продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание заставят авиакомпании повышать цены, говорят в Институте экономики транспорта ВШЭ.

В научном центре мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации согласны с тем, что билеты подорожают. При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер), введенный с 1 августа, не сможет сдержать цены.

Демпфер позволяет перевозчикам получить компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тысячи рублей за тонну. Однако эксперты считают, что установленная кабмином планка слишком высока – условия демпфера не позволят авиакомпаниям получить компенсацию.

Представители перевозчиков утверждают, что не намерены резко повышать стоимость своих услуг. В то же время они указывают, что «практически исчерпали финансовые резервы» для сдерживания цен, и будут тщательно следить за ситуацией на рынке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.09.19

В трех штатах США из-за мощнейшего урагана объявлена эвакуация. / Бывший газовый генерал Нового Уренгоя огорчен визитом в город. / К строительству космодрома Восточный готовы подключить военных. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»