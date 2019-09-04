Сливочное масло подорожает из-за дефицита молока

С начала года сливочное масло на прилавках российских магазинов подорожало более чем на 9%. По словам экспертов, причина в росте цен на сырье, а также увеличении затрат производителей на маркировку в системе ветеринарной сертификации. Не исключено, что к концу года цены поднимутся еще выше.

По данным Минсельхоза, на которые ссылается РИА «Новости», на начало августа рост цен производителей сливочного масла (без НДС) стал максимальным – 9,3%. Стоимость килограмма масла у производителей на 29 августа 2019 года составляла 471,57 рубля за килограмм, годом ранее – 418,45 рубля за килограмм.

В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») сообщили, что главные факторы роста стоимости масла – увеличение стоимости сырья, низкий уровень запасов при одновременном высоком спросе на молочный жир. Это связано с тем, что один из крупнейших поставщиков сырья – Белоруссия увеличила производство и поставки сыров в Россию, но стала меньше производить сухого обезжиренного молока и масла.

Производители подтверждают официальную статистику. Изменения на рынке отрицательным образом влияют на рентабельность заводов, так как повышать цены пропорционально росту себестоимости не всегда возможно.

При этом стоимость сырого молока продолжает расти. Это поддерживается подорожанием кормов, увеличивающимся спросом на молочный жир и традиционным снижением объемов производства в холодное время года. Производители допускают, что к концу года сливочное масло вырастет в цене.

Еще один фактор, влияющий на подорожание масла, – дефицит молока в связи с введением системы «Меркурий». Контроль, который обеспечивает АИС «Меркурий», повысит качество масла, продаваемого в магазинах. Однако это же, несомненно, приведет и к увеличению его стоимости.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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