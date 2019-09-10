Рост цен на авиабилеты стал рекордным за последние 10 лет

Стоимость перелета в экономклассе в России выросла в 2019 году на 24,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Подорожание оказалось рекордным с 2008 года. Минтранс уже готовит меры по сдерживанию цен на услуги авиаперевозчиков.

В Росстате отметили, что августе стоимость билетов всегда находится на пике. После этого перелеты, как правило, дешевеют, пишут «Известия». Но даже если учитывать пронозируемое снижение цен в сентябре-декабре, по итогам года рост составит примерно 9-10%, что значительно выше, чем уровень инфляции.

По словам экспертов, причиной резкого роста цен стало увеличение издержек авиакомпаний вследствие подорожания самолетного топлива. Один из факторов – высокий спрос на керосин со стороны так называемых бодяжников – компаний, которые смешивают его с дизтопливом для получения зимнего дизеля.

Федеральная антимонопольная служба уже заинтересовалась ценами на авиатопливо по жалобам авиакомпаний. По стоимости авиакеросина есть серьезные вопросы, меры будут приняты, заверили в ФАС.

В Министерстве транспорта также готовы предпринять меры. В ведомстве подчеркнули, что рост стоимости билетов не должен превышать показатель инфляции (4,3% за январь-август). В Минтрансе не уточнили, какие именно шаги готовы предпринять для сдерживания цен.

Главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов утверждает, что быстрого решения проблемы быть не может. По его мнению, отрасль авиаперевозок в России находится в системном кризисе, а разрыв между операционными доходами и расходами авиакомпаний достигает 20%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

Роботы могут оставить без работы половину россиян к 2030 году, предупреждают ученые. / Россия избавилась от чистого государственного долга в ущерб экономике. / Городские аптеки Когалыма приватизировало транспортное предприятие. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»