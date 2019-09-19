В России резко взлетели цены на рыбу

По данным Минсельхоза России, оптовые цены на дальневосточную горбушу взлетели на 30% по сравнением с сентябрем прошлого года. Кета стала дороже в Центральной России на 47%. В настоящее время горбуша на Дальнем Востоке стоит 125 рублей за килограмм, в Центральном федеральном округе – 155 рублей. Цены на кету поднялись до 210 и 250 рублей соответственно, сообщает РБК, ссылаясь на информацию ведомства.

Управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов рассказал, что оптовая цена за 1 килограмм горбуши без головы на Дальнем Востоке составляет 135-138 рублей, с головой – 125-127 рублей. Как отметила директор по связям с общественностью и государственными органами гипермаркета «Лента» Мария Филиппова, Закупочные цены на красную рыбу поднялись в этом году на 15%.

Участники рынка называют главной причиной увеличения стоимости красной рыбы снижение улова на Дальнем Востоке. Добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина, однако основной промысел уже завершился. По данным Росрыболовства на 17 сентября, за весь период путины, открывшейся 1 июня, российские рыбаки выловили около 458 тыс. тонн лососевых. В рекордном 2018 году показатель составлял 645 тыс. тонн.

В ведомстве между тем указывают, что корректнее сравнивать вылов лосося по четным и нечетным годам. По сравнению с 2017 годом вылов вырос на 37%, отметили в Росрыболовстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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