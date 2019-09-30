За качество придется заплатить: в России может подорожать молочная продукция

Предприниматели уверяют, что уже в ноябре в России могут вырасти цены на продукты из молока. Все дело в том, что в стране запускается сразу две системы контроля, внедрение которых потребует от бизнеса дополнительных вложений. Возросшие расходы производители и ритейлеры компенсируют за счет покупателей.

С 1 ноября в России стартует заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), пишут «Известия». Система позволяет отследить движение товара от производителя до магазинной полки. Кроме того, с 1 июля проводится эксперимент по маркировке молочных товаров, который продлится до февраля 2020 года, а с 1 июня следующего года маркировка станет обязательной.

Как рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), внедрение этих систем проводится в рамках борьбы с фальсификатом. Однако нововведения потребуют от участников рынка значительных финансовых ресурсов. Так торговым сетям понадобится новое программное обеспечение, техника и персонал для регистрации каждой единицы товара в обеих системах. Эти расходы могут быть перенесены на плечи покупателей, есть риск, что они столкнутся с ростом цен на готовую продукцию на полках магазинов.

В Московской торгово-промышленной палате по развитию предпринимательства допустили, что чрезмерная нагрузка на бизнес может привести к подорожанию молочных продуктов на 10-12%.

При этом предприниматели сомневаются в эффективности ЭВС в части прослеживания готовой молочной продукции. В АКОРТ уверены, что система не имеет практического смысла, так как продукты из молока подвергаются термической обработке и не несут ветеринарных рисков. Ритейлеры также указывают, что в части борьбы с фальсификатом система тоже неэффективна. В ней не учитывается движение товаров неживотного происхождения, которые и используются для подделки готовой молочной продукции.

В свою очередь чиновники уверены, что запуск обоих систем не спровоцирует рост цен. В пресс-службе Россельхознадзора пояснили, что ЭВС для животноводческой продукции была внедрена года назад, и сейчас предстоит третий этап подключения. Как показали два первых этапа, подорожания не произошло. Даже наоборот – наблюдалось снижение себестоимости производства товара за счет работы системы на бесплатной основе в отличие от работы с сертификатами на бумажном носителе, за оформление которых производителям приходилось платить.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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