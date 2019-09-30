Путин утвердил повышение цен на вина

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении акцизных сборов на вина с 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс России. Нововведения вступят в силу с 1 января 2020 года.

На сегодняшний день российские тихие и игристые вина облагаются акцизом по льготной ставке. Для игристых вин она составляет 14 рублей за 1 литр, для тихих – 5 рублей. У импортных напитков акциз выше: 19 рублей для тихих вин и 37 рублей – для игристых.

С нового года акциз на виноградные и фруктовые вина составит 31 рублей за 1 литр, в 2021 и 2022 годах он прибавит еще по рублю. Акциз на игристые вина в 2020 году составит 40 рублей за 1 литр, в 2021-м – 41 рубль, в 2022-м – 43 рубля.

Кроме того, поправки распространяют свое действие на виноматериалы и виноград, используемые для производства вина. Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 рубль за 1 литр, на 2021-й – 32 рубля, на 2022-й – 33 рубля, для винограда 30 рублей за тонну. Производители вина из российского сырья при этом смогут получить налоговый вычет с применением повышающего коэффициента.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.09.19

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