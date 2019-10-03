Яйца, мясо птицы и сахар подорожают к концу года

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) спрогнозировала рост цен на продукты по итогам года. По словам ритейлеров, в первую очередь подорожают яйца, сахарный песок и мясо птицы. Рост стоимости продовольствия обеспечат предновогодний ажиотаж и сезонные факторы.

Впрочем, резкого скачка цен ожидать не стоит, пишут «Известия» со ссылкой на представителей АКОРТ. Предполагается, что продукты питания по итогам этого года подорожают на 3-3,5%, что не превысит уровень инфляции.

Рост стоимости яиц и мяса птицы связан с сезонным фактором. Снижение цен на эти продукты традиционно начинается с июля, а с октября уже заметно некоторое повышение. Как правило, осенью-зимой дорожает корм.

Сахар может вырасти в цене из-за роста себестоимости сырья, топливных расходов, а также увеличения издержек производства. В частности, увеличиваются расходы производителей на коммунальные услуги, налоговые сборы и прочее. Однако такого резкого скачка, как в прошлом году, когда сахар подорожал на 40%, не предвидится.

Велика вероятность роста стоимости молочных продуктов. Ранее эксперты предупреждали, что молочка может подорожать из-за внедрения сразу двух систем прослеживаемости товаров – электронной ветеринарной сертификации и маркировки молочной продукции.

В Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе, напротив, считают, что связь между возможным ростом себестоимости из-за двойной системы госконтроля и цифрой на ценнике в магазине отсутствует. В правительстве прорабатывают вопрос интеграции систем. Такой контроль не может стать причиной роста цен, уверены в министерстве.

Тем временем, в Институте стратегического анализа ФБК считают, что рост цен на продукты в 2019 году будет выше значений инфляции и составит 4-5%. Подобное происходило и в прошлом году. По данным Росстата, в 2018-м средние цены на продовольствие выросли на 4,7%, тогда как инфляция по итогам года составила 4,3%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.19

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