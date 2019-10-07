Министр энергетики призвал забыть о цене на нефть в 100 долларов

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что справедливая цена на нефть составляет 50 долларов за баррель, и посоветовал правительству пересмотреть подход к налогообложению нефтяной отрасли.

«Все про 100 долларов давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены – 50 долларов. Бюджет в 2019 году у нас сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель», – сказал Новак в интервью Reuters.

Министр предложил реформировать налогообложение нефтяной отрасли. По его словам, это позволит ввести в эксплуатацию запасы, которые нерентабельны в данный момент. Таким образом удастся избежать снижения добычи нефти в ближайшие годы.

«У нас самая высокая нагрузка для нефтяной отрасли в мире. В среднем она составляет 68-70% от выручки. А если брать месторождения в Западной Сибири, которые не имеют никаких льгот, – там нагрузка составляет 85% от выручки... Если не менять налоговую систему и не стимулировать разработку действующих месторождений, в Западной Сибири и Арктике, мы уже через несколько лет не сможем поддерживать существующий уровень добычи», – отметил Новак.

В частности, Министерство энергетики выступает за расширение применения налога на добавленный доход (НДД) вместо налога на добычу полезных ископаемых, который основан на объемах добычи, а не на рентабельности проекта. Кроме того, Новак считает, что необходимо предоставить налоговые льготы на геологоразведочные работы, разработку небольших месторождений и передовые технологии нефтедобычи. Это позволит сделать отрасль более прибыльной, а российскую нефть более конкурентоспособной.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.10.19

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